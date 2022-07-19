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ЗСУ знищили чергову ворожу гаубицю українською артустановкою "Піон" (фото)

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ЗСУ знищили чергову ворожу гаубицю українською артустановкою "Піон" (фото)

Фото: СтратКом ЗСУ

Українські військові за допомогою самохідної артилерійської установки "Піон" знищили російську самохідну гаубицю 2С19М1 "МСТА-С".

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ кажуть, що таким чином вдалося зберіг життя української піхоти в окопах, по яких ворожа гаубиця вела вогонь.

Про це у СтратКомі ЗСУ повідомили в Телеграмі.

"Російська САУ 2С19М1 "МСТА-С". Була до вчора. Вже немає. Наш "Піон" відпрацював російську техніку та зберіг життя нашої піхоти в окопах, по яких ворожа артилерія вела вогонь", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські військові завдали удару по базі російських окупантів, розташованій в районі Антонівського мосту в Херсоні. Там росіяни розмістили багато зброї та військовий підрозділ.

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