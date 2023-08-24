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ЗСУ знищили десятки БПЛА і бронемашин ворога: Генштаб назвав втрати окупантів

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Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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ЗСУ знищили десятки БПЛА і бронемашин ворога: Генштаб назвав втрати окупантів

Знищений російський танк / Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Найбільших втрат в озброєнні і техніці за попередню добу ворог зазнав у автомобільній техніці та автоцистернах: знищено 28 одиниць.

Втрати російських військ у війні проти України на 24 серпня становлять близько 259 160 бійців.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив у ранковому зведенні.

Так, лише за попередню добу, 23 серпня, окупанти втратили на фронті 340 військових.

Втрати Росії у зброї і техніці:

  • танків – 4375 (+2) одиниці,
  • бойових броньованих машин – 8511 (+23) одиниці,
  • артилерійських систем – 5333 (+15) одиниць,
  • РСЗВ – 723 (+1) одиниця,
  • засобів ППО – 494 (+3) одиниці,
  • літаків – 315 (+0) одиниць,
  • гелікоптерів – 316 (+0) одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4344 (+20) одиниць,
  • крилатих ракет – 1406 (+0) одиниць,
  • кораблів/катерів – 18 (+0) одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7773 (+28) одиниць,
  • спеціальної техніки – 801 (+1) одиниця.

Зауважимо, за словами секретаря РНБО України, російські окупанти для поповнення своїх втрат в Україні намагаються вербувати найманців у країнах Центральної Азії.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Коротко про головне за 23 серпня: "подарований" росіянами гелікоптер та атака по Сумщині"

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Дата публікації
Перегляди
699
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