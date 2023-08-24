ЗСУ знищили десятки БПЛА і бронемашин ворога: Генштаб назвав втрати окупантів

Найбільших втрат в озброєнні і техніці за попередню добу ворог зазнав у автомобільній техніці та автоцистернах: знищено 28 одиниць.

Втрати російських військ у війні проти України на 24 серпня становлять близько 259 160 бійців.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив у ранковому зведенні.

Так, лише за попередню добу, 23 серпня, окупанти втратили на фронті 340 військових.

Втрати Росії у зброї і техніці:

танків – 4375 (+2) одиниці,

бойових броньованих машин – 8511 (+23) одиниці,

артилерійських систем – 5333 (+15) одиниць,

РСЗВ – 723 (+1) одиниця,

засобів ППО – 494 (+3) одиниці,

літаків – 315 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 316 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4344 (+20) одиниць,

крилатих ракет – 1406 (+0) одиниць,

кораблів/катерів – 18 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7773 (+28) одиниць,

спеціальної техніки – 801 (+1) одиниця.

Зауважимо, за словами секретаря РНБО України, російські окупанти для поповнення своїх втрат в Україні намагаються вербувати найманців у країнах Центральної Азії.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Коротко про головне за 23 серпня: "подарований" росіянами гелікоптер та атака по Сумщині"

Читайте також: