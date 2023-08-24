ЗСУ знищили десятки БПЛА і бронемашин ворога: Генштаб назвав втрати окупантів

Найбільших втрат в озброєнні і техніці за попередню добу ворог зазнав у автомобільній техніці та автоцистернах: знищено 28 одиниць.
Втрати російських військ у війні проти України на 24 серпня становлять близько 259 160 бійців.
Про це Генштаб ЗСУ повідомив у ранковому зведенні.
Так, лише за попередню добу, 23 серпня, окупанти втратили на фронті 340 військових.
Втрати Росії у зброї і техніці:
- танків – 4375 (+2) одиниці,
- бойових броньованих машин – 8511 (+23) одиниці,
- артилерійських систем – 5333 (+15) одиниць,
- РСЗВ – 723 (+1) одиниця,
- засобів ППО – 494 (+3) одиниці,
- літаків – 315 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 316 (+0) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4344 (+20) одиниць,
- крилатих ракет – 1406 (+0) одиниць,
- кораблів/катерів – 18 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7773 (+28) одиниць,
- спеціальної техніки – 801 (+1) одиниця.
Зауважимо, за словами секретаря РНБО України, російські окупанти для поповнення своїх втрат в Україні намагаються вербувати найманців у країнах Центральної Азії.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Коротко про головне за 23 серпня: "подарований" росіянами гелікоптер та атака по Сумщині"
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