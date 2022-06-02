ЗСУ знищили два десантні катери у Дніпровсько-Бузькому лимані - ОК "Південь"

ЗСУ знищили два десантні катери у Дніпровсько-Бузькому лимані - ОК "Південь"

Українські захисники знищили два десантні катери, які російські окупанти приховали у Дніпровсько-Бузькому лимані.

Також ЗСУ 1 червня ліквідували 21 окупанта, знищили 4 танки Т-72 та інші техніку російських окупантів.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Наші ракетно-артилерійські підрозділи за добу позбавили противника 21 рашиста, 1 зенітної та 1 самохідної артилерійської установки, 4 танків Т-72, 4 одиниць броньованої та 3 автомобільної техніки, 3 БПЛА, 3 польових пунктів боєприпасів, а також 2 швидкісних десантних катерів, що були приховані рашистами в Дніпровсько-Бузькому лимані в готовності до відпрацювання диверсійної-розвідувальних дій. Не сталося", - йдеться у повідомленні.

Також ОК "Південь" повідомило про те, що російські окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру Миколаєва, через що гинуть люди. У Чорному морі наразі перебуває три кораблі окупантів, які можуть завдавати ракетних ударів.

Нагадаємо, на Миколаївщині окупанти під час обстрілу пошкодили 23 об’єкти інфраструктури.

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