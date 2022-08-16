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ЗСУ знищили два командні пункти і склад боєприпасів окупантів на Херсонщині

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ЗСУ знищили два командні пункти і склад боєприпасів окупантів на Херсонщині

Фото: Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

Українські військові 16 серпня знищили два російських командних пункти та один склад боєприпасів біля Берислава в окупованій Херсонській області.

Російські війська могли накопичувати техніку там завдяки залізничній гілці поряд з окупованим Джанкоєм у Криму. Саме на цій гілці сьогодні теж був знищений ворожий склад боєприпасів.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

"Наші Збройні сили, як завжди, послідовно знищують тилові запаси ворога. Знищено сьогодні, згідно з офіційною інформацією, два командних пункти, один склад боєприпасів біля Берислава у Бериславському районі", – сказав депутат.

Він зауважив, що у тому районі якраз були розташовані зброя та військова техніка окупантів, які вони встигли перекинути на правий берег Херсонської області, ближче до лінії фронту. 

"Ну, сьогодні – День Криму, як то кажуть. А Крим – це ж і є джерело постачання всього озброєння і якраз авіанальотів, якими користується окупант. Сьогодні ми бачимо якраз там знищення і складу боєприпасів біля Джанкоя на залізничній гілці, яка веде постачання з РФ в бік окупованої Херсонщини", – зауважив Хлань.

Нагадаємо, раніше депутат припустів, що наступні два тижні будуть вирішальними для Херсонської області.

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Дата публікації
Перегляди
5672
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