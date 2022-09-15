ЗСУ знищили два полки російської армії на Харківщині: залишки "вояків" повтікали до так званої "ЛНР"

Українські бійці завдали значних втрат окупантам на Слобожанському напрямку. Там ЗСУ "відкобзонили" аж два стрілецькі полки другого армійського корпусу ЗС РФ.

Залишки російських "вояків" повтікали на тимчасово окуповану територію Луганської області, звідки їх знову збираються відправити "на убій".

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

"Підтверджено значні втрати противника на Слобожанському напрямку. Так, 202-й та 204-й стрілецькі полки 2 армійського корпусу окупаційних військ, що брали участь у бойових діях, спішно виведені на тимчасово окуповану територію Луганської області та підлягають розформуванню. Залишки особового складу розподілені серед підрозділів мобілізаційного резерву", - йдеться в повідомленні.

Через велику кількість поранених у населеному пункті Новоайдар під військові шпиталі терміново перепрофільовують цивільні медичні заклади, зокрема й дитячу лікарню.

Натомість поповнити резерви росіяни збираються за рахунок "тюремників", яким пообіцяли дострокове звільнення за участь у війні. Крім того, російське командування тепер забиратиме на війну в Україні і багатодітних батьків.

"Загалом, військово-політичне керівництво російської федерації прийняло рішення поповнити резерв для війни в Україні за рахунок закладів виконання покарань, державних підприємств та установ, зняття обмежень на призов для багатодітних сімей та примусового створення регіональних батальйонів, сформованих за національною ознакою", - розповіли у Генштабі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія може відправити на війну в Україну близько 10 тисяч в’язнів, які засуджені до значних тюремних строків або яким немає куди повертатись.

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