ЗСУ знищили "Град", якій обстрілював будинки мирних людей в Харкові (фото, відео)

"Град" було знищено контрбатарейною роботою.

Українські військові знищили російський "Град", який 3 березня стріляв по будинках мирних мешканців Харкова в Північній Салтовці.

Про це повідомили в ЗСУ.

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"Побратими з ЗСУ ліквідували РСЗО, яка базувалася в Руських Тишках за Циркунами, й здійснювала ворожі обстріли по найбільшому житловому масиву міста", ­– йдеться в повідомленні.