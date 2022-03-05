ЗСУ знищили колону російських військ, що прямували до Дніпропетровської області

ЗСУ знищили колону російських військ, що прямували до Дніпропетровської області

Знищено живу силу і техніку противника.

Українські десантники зупинили колони російських військ, що намагалися вирушити в напрямку Дніпропетровської області зі сторони Балаклії Харківської області.

Про це повідомили українські військові.

Також читайте ЗСУ розбили у Чернігівській області війська окупантів – фото

"В ході зухвалої операції техніка та жива сила противника була знищена! Подробиці та фото згодом. Вірте в ЗСУ!"– йдеться в повідомленні.