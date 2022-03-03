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ЗСУ знищили колону російської техніки на Сумщині (фото)

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Окупанти змушували місцевих мешканців відбудовувати міст.

Бійці Збройних Сил України знищили колону російської техніки у селі Московський Бобрик на Сумщині.

Про це 3 березня повідомила 93-тя ОМБр Холодний Яр.

"Вчора повідомляли про негідну поведінку окупантів у Московському Бобрику на Сумщині. На фото - колона, яка мала пройти через міст, який окупанти змушували відбудовувати місцевих мешканців. Не доїхали 20 км", - пояснили захисники України.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 5840 осіб,
  • літаків – 30, 
  • гелікоптерів – 31, 
  • танків ‒ до 211, 
  • бойових броньованих машин ‒ 862, 
  • артилерійських систем – 85, 
  • засоби ППО - 9,
  • РСЗВ - 40, 
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці, 
  • автомобільної техніки - 355. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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