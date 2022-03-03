ЗСУ знищили колону російської техніки на Сумщині (фото)

Окупанти змушували місцевих мешканців відбудовувати міст.

Бійці Збройних Сил України знищили колону російської техніки у селі Московський Бобрик на Сумщині.

Про це 3 березня повідомила 93-тя ОМБр Холодний Яр.

"Вчора повідомляли про негідну поведінку окупантів у Московському Бобрику на Сумщині. На фото - колона, яка мала пройти через міст, який окупанти змушували відбудовувати місцевих мешканців. Не доїхали 20 км", - пояснили захисники України.