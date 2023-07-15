ЗСУ знищили колону техніки РФ у Запорізькій області – потужне відео наслідків

Українські військові знищили колону техніки окупантів на Запоріжжі.
Збройні сили України знищили колону російської техніки у Запорізькій області американськими керованими ракетами GMLRS.
Відповідне відео опублікував журналіст Юрій Бутусов.
"Наші бійці знищили колону з буксированими гаубицями Д-30, яка належала до підрозділів Каспійських морпіхів. У результаті "врожай" з мертвих окупантів зібрали чималий", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, на Чернігівщині з Десни витягли російський танк (фото).
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