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ЗСУ знищили колону техніки РФ у Запорізькій області – потужне відео наслідків

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1563
Час на прочитання
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ЗСУ знищили колону техніки РФ у Запорізькій області – потужне відео наслідків

ЗСУ знищили колону техніки РФ у Запорізькій області. Фото: скриншот.

Українські військові знищили колону техніки окупантів на Запоріжжі.

Збройні сили України знищили колону російської техніки у Запорізькій області американськими керованими ракетами GMLRS. 

Відповідне відео опублікував журналіст Юрій Бутусов.

"Наші бійці знищили колону з буксированими гаубицями Д-30, яка належала до підрозділів Каспійських морпіхів. У результаті "врожай" з мертвих окупантів зібрали чималий", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, на Чернігівщині з Десни витягли російський танк (фото).

На Запоріжжі ЗСУ знищили техніку та підрозділ Каспійських морпіхів РФ

На Запоріжжі ЗСУ знищили техніку та підрозділ Каспійських морпіхів РФ

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Дата публікації
Перегляди
1563
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