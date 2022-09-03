ЗСУ знищили колону з вантажівок ворога на Запорізькому напрямку - Генштаб

Протягом минулої доби ЗСУ знищили живу силу противника на Запорізькому напрямку.

Про це у ранковому зведенні 3 вересня повідомиви Генштаб ЗСУ.

Так, за даними української розвідки, колона з вантажівок ворога, одна з яких була заповнена тілами загиблих, прямувала в сторону Бердянська, де розгорнутий крематорій.

На Запорізькому напрямку ворог також здійснював обстріли об'єктів в районах населених пунктів Новосілка, Залізничне, Гуляйполе, Червоне, Щербаки, Білогір'я.

Агресор відчуває незламність духу нашого народу та жагу до визволення українських земель. Особливо це помітно у південних областях де окупанти посилюють фільтраційні заходи, чим намагається послабити патріотичні настрої населення тимчасово окупованих районів, наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 192-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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