ЗСУ знищили колону з вантажівок ворога на Запорізькому напрямку - Генштаб

Розпочалася 192 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.
Протягом минулої доби ЗСУ знищили живу силу противника на Запорізькому напрямку.
Про це у ранковому зведенні 3 вересня повідомиви Генштаб ЗСУ.
Так, за даними української розвідки, колона з вантажівок ворога, одна з яких була заповнена тілами загиблих, прямувала в сторону Бердянська, де розгорнутий крематорій.
На Запорізькому напрямку ворог також здійснював обстріли об'єктів в районах населених пунктів Новосілка, Залізничне, Гуляйполе, Червоне, Щербаки, Білогір'я.
Агресор відчуває незламність духу нашого народу та жагу до визволення українських земель. Особливо це помітно у південних областях де окупанти посилюють фільтраційні заходи, чим намагається послабити патріотичні настрої населення тимчасово окупованих районів, наголосили в Генштабі.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 192-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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