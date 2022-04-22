ЗСУ знищили командний пункт на Херсонщині, в якому перебували 50 офіцерів РФ — Арестович

ЗСУ знищили командний пункт на Херсонщині, в якому перебували 50 офіцерів РФ — Арестович

Олексій Арестович зазначив, що це крутіше Чорнобаївки буде.

Збройні Сили України знищили командний пункт, в якому перебувало 50 офіцерів РФ. Він дислокувався у Херсонській області.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

"Накрили передовий командний пункт армійського рівня в Херсонській області. Це крутіше Чорнобаївки буде. Там було близько 50 старших російських офіцерів. Доля їх невідома, але гадаю, сумна. Вибухало довго. Передовий командний пункт. Як би ще один (вбитий – ред.) командувач армією не додався", — сказав Арестович.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголосив, що західні партнери нарешті постачають Україні необхідне озброєння, яке вона просила від початку повномасштабного російського вторгнення. Яке саме озброєння отримує армія України від Заходу - голова держави не розкрив.

Захисники чорноморського узбережжя щодня відточують військову майстерність

Читайте також: