ЗСУ знищили командно-спостережний пункт росіян у Бериславському районі Херсонщини — Братчук

ЗСУ продовжують завдавати потужних ударів по російських окупантах на Херсонщині.

Українські захисники 13 жовтня знищили командно-спостережний пункт ворожого батальйону в Бериславському районі Херсонської області.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Брачук.

"ЗСУ знищили командно-спостережний пункт російського батальйону у Бериславському районі Херсонщини", - написав він.

Слід зазначити, що про втрати росіян на цьому напрямку інформують Генштаб ЗСУ або Оперативне командування "Південь".

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Українська армія від початку жовтня звільнили 29 населених пунктів на Херсонщині. Важливим для Збройних сил стало звільнення Давидового Броду, де окупанти мали доволі міцні позиції.

Збройні сили України звільнили 1170 квадратних кілометрів територій України у Херсонській області.

У російських військових на правому березі Дніпра закінчуються запаси. За словами радника Офісу президента України Олексія Арестовича, перед окупантами маячить перспектива розгрому. Ба більше - елітним військам Путіна кінець.

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