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ЗСУ знищили комплекс радіоелектронної боротьби РФ, яким окупанти глушили звʼязок та блокували роботу БПЛА та ППО

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ЗСУ знищили комплекс радіоелектронної боротьби РФ, яким окупанти глушили звʼязок та блокували роботу БПЛА та ППО

pixabay.com

Разом із комплексом ЗСУ знищили близько 50 ворогів, які безпосередньо працювали з технікою. 

На Харківщині українські захисники розбили потужний російській стаціонарний комплекс радіоелектронної боротьби, а разом із ним знищили 50 ворогів.

Про це йдеться на сторінці голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

"Наші мужні захисники знищили потужний російській стаціонарний комплекс радіоелектронної боротьби! Завдяки цьому комплексу окупанти “глушили” наш зв'язок, електроніку, роботу наших систем протиповітряної оборони і безпілотників, вели розвідувальні роботи", - написав він.

За словами очільника Харківської ОВА, разом із комплексом ЗСУ знищили близько 50 ворогів, які безпосередньо працювали з технікою.  "Це потужна операція! За яку ми всі вдячні нашим непереможним бійцям", - написав Синєгуб.

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