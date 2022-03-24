ЗСУ знищили корабель російських окупантів, що перевозив 400 піхотинців, танки та БТРи - Арестович

Ворог зазнав серйозних втрат.

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів, що ЗСУ продовжує знищувати техніку російських окупантів.

Про це він сказав у своєму відеозверненні 24 березня.

"Сьогодні був знищений 49-й передовий командний пункт російської армії на півдні і великий десантний корабель, який перевозив орієнтовно 400 морських піхотинців, 20 танків та 45 БТРів. Він раптово вибухнув у порті Бердянська. Ще один корабель був пошкоджений. Як повідомляють Воєнно-морські сили України, обидвома цими кораблями командували зрадники України, які зрадили нас з вами і перейшли на російський бік ще у 2014 році", - зазначив Арестович.

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