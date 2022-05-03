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ЗСУ знищили коштовні російські безпілотники, які шпигували на чорноморському узбережжі

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ЗСУ знищили коштовні російські безпілотники, які шпигували на чорноморському узбережжі

Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українські захисники знищили ворожий безпілотник, який здійснював повітряну розвідку чорноморського узбережжя.

Військові зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗСУ знищили на Одещині безпілотник "Форпост", а на Миколаївщині — БПЛА "Орлан-10".

Про це Повітряне командування "Південь" повідомляє у своєму Фейсбуці.

"З метою уточнення положення підрозділів Сил оборони України ворог продовжує повітряну розвідку чорноморського узбережжя із застосуванням БПЛА, а наші підрозділи – влучно їх нищать", — кажуть у підрозділі повітряного командування "Південь".

Слід зазначити, що вартість одного безпілотника "Форпост" оцінюється в 7 млн доларів.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 2 травня, ЗСУ знищили вісім безпілотників окупантів: сім "Орлан-10" та один "Форпост". 

Як українські захисники знищують ворожі цілі з допомогою гармат та безпілотників

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