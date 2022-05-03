ЗСУ знищили коштовні російські безпілотники, які шпигували на чорноморському узбережжі

ЗСУ знищили коштовні російські безпілотники, які шпигували на чорноморському узбережжі

Українські захисники знищили ворожий безпілотник, який здійснював повітряну розвідку чорноморського узбережжя.

Військові зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗСУ знищили на Одещині безпілотник "Форпост", а на Миколаївщині — БПЛА "Орлан-10".

Про це Повітряне командування "Південь" повідомляє у своєму Фейсбуці.

"З метою уточнення положення підрозділів Сил оборони України ворог продовжує повітряну розвідку чорноморського узбережжя із застосуванням БПЛА, а наші підрозділи – влучно їх нищать", — кажуть у підрозділі повітряного командування "Південь".

Слід зазначити, що вартість одного безпілотника "Форпост" оцінюється в 7 млн доларів.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 2 травня, ЗСУ знищили вісім безпілотників окупантів: сім "Орлан-10" та один "Форпост".

Як українські захисники знищують ворожі цілі з допомогою гармат та безпілотників

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