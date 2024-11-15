ЗСУ знищили купу росіян з технікою: Генштаб оновив втрати ворога

Ворог на фронті втрачає і живу сили, і техніку.
Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 15 листопада склали 717 590 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1520 загарбників.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 15.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 717 590 (+1520) осіб
- танків ‒ 9330 (+11)
- бойових броньованих машин ‒ 18968 (+21)
- артилерійських систем – 20492 (+20)
- РСЗВ – 1252
- засоби ППО ‒ 999 (+2)
- літаків – 369
- гелікоптерів – 329
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18886 (+34)
- крилаті ракети ‒ 2641 (+1)
- кораблі /катери ‒ 28
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29167 (+77)
- спеціальна техніка ‒ 3645 (+16)
Нагадаємо, український дрон подолав понад 1000 км і одним ударом знищив 3 військові кораблі РФ.
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