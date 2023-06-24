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ЗСУ знищили логістичний транспорт окупантів на Донеччині – "вибухове" відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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ЗСУ знищили логістичний транспорт окупантів на Донеччині – "вибухове" відео

ЗСУ знищили логістичний транспорт окупантів на Донеччині. Фото: скриншот з відео.

Аеророзвідка підрозділів ДПСУ активно допомагає артилерії завдавати ударів по логістиці російсько-окупаційних військ.

У Донецькій області оператори безпілотників прикордонного підрозділу днями виявили маршрут постачання окупантами боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Логістичний транспорт росіян після виявлення було знищено.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.  

"Під час розвідувального польоту охоронці кордонів встановили й місця відстою логістичного транспорту окупантів", - йдеться у повідомленні.

ЗСУ "вибухово" розвантажили логістичний транспорт окупантів

ЗСУ "вибухово" розвантажили логістичний транспорт окупантів

Нагадаємо, станом 24 червня ЗСУ знищили близько 223 910 солдатів армії РФ За минулу добу було ліквідовано ще 580 окупантів.

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Дата публікації
Перегляди
205
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