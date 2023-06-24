ЗСУ знищили логістичний транспорт окупантів на Донеччині – "вибухове" відео

У Донецькій області оператори безпілотників прикордонного підрозділу днями виявили маршрут постачання окупантами боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Логістичний транспорт росіян після виявлення було знищено.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Під час розвідувального польоту охоронці кордонів встановили й місця відстою логістичного транспорту окупантів", - йдеться у повідомленні.

ЗСУ "вибухово" розвантажили логістичний транспорт окупантів

Нагадаємо, станом 24 червня ЗСУ знищили близько 223 910 солдатів армії РФ За минулу добу було ліквідовано ще 580 окупантів.

Читайте також: