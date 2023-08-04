ЗСУ знищили мінометний розрахунок ворога на Бахмутському напрямку: Сирський показав відео

Українські війська на Бахмутському напрямку потужним ударом з артилерії знищили мінометний розрахунок російських окупантів і цей момент був знятий на відео.

Відповідний ролик у Мережі опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Він зауважив, що мінометний розрахунок ворога був знищений артилеристами з 60-ї окремої механізованої бригади.

"Бахмутський напрямок. Знищення артилерією 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади мінометного розрахунку росіян з подальшою детонацією боєприпасів", – йдеться в повідомленні Сирського.

Він зазначив, що це була "якісна робота".

Сирський показав, як артилеристи знищили мінометний розрахунок ворога на Бахмутському напрямку

Ситуація на Бахмутському напрямку фронту

У Генштабі ЗСУ повідомили 3 серпня, що загарбники пішли в контратаку на Бахмутському напрямку, а саме західніше від Курдюмівки та південніше від Андріївки. Однак ці спроби ворога відновити втрачене положення були безуспішні.

Як повідомили в Інституті вивчення війни, ЗСУ продовжують наступ на Бахмутському напрямку, а також контрнаступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

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