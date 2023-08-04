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ЗСУ знищили мінометний розрахунок ворога на Бахмутському напрямку: Сирський показав відео

ЗСУ знищили мінометний розрахунок ворога на Бахмутському напрямку: Сирський показав відео

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
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ЗСУ знищили мінометний розрахунок ворога на Бахмутському напрямку: Сирський показав відео

Сили оборони України знищили мінометний розрахунок окупантів на Бахмутському напрямку / Скриншот

Внаслідок якісної роботи українських захисників у російських загарбників детонували боєприпаси.

Українські війська на Бахмутському напрямку потужним ударом з артилерії знищили мінометний розрахунок російських окупантів і цей момент був знятий на відео.

Відповідний ролик у Мережі опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Він зауважив, що мінометний розрахунок ворога був знищений артилеристами з 60-ї окремої механізованої бригади.

"Бахмутський напрямок. Знищення артилерією 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади мінометного розрахунку росіян з подальшою детонацією боєприпасів", – йдеться в повідомленні Сирського.

Він зазначив, що це була "якісна робота".

Сирський показав, як артилеристи знищили мінометний розрахунок ворога на Бахмутському напрямку 

Сирський показав, як артилеристи знищили мінометний розрахунок ворога на Бахмутському напрямку 

Ситуація на Бахмутському напрямку фронту

У Генштабі ЗСУ повідомили 3 серпня, що загарбники пішли в контратаку на Бахмутському напрямку, а саме західніше від Курдюмівки та південніше від Андріївки. Однак ці спроби ворога відновити втрачене положення були безуспішні.

Як повідомили в Інституті вивчення війни, ЗСУ продовжують наступ на Бахмутському напрямку, а також контрнаступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

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Дата публікації
Перегляди
592
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