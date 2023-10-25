ЗСУ знищили модну РЛС окупантів "Зоопарк" та купу іншої важкої техніки: потужне відео

ЗСУ на Запоріжжі знищили купу важкої техніки росіян.
На Запорізькому напрямку воїни одного з підрозділів Сил спеціальних операцій знайшли "жирні цілі" росіян. По них успішно відпрацювала українська артилерія.
Відео влучних ударів показали у СтратКомі ЗСУ.
"На Запорізькому напрямку воїни одного з підрозділів ССО виявили та ідентифікували важку техніку противника і скоригували по ній вогонь артилерії", - йдеться у повідомленні.
На кадрах видно, що першим за крейсером "Москва" пішов російський БМ-21 "Град". Далі "своє відвоював" БМ-27 "Ураган". Його намагалися заховати у лісосмузі, але не вийшло. Крім того, захисники поцілили в так звану "ТОС" - важку вогнеметну систему окупантів.
Знищено також "модну" радіолокаційну систему росіян "Зоопарк", вартість якої оцінюють у приблизно 10 мільйонів доларів.
Нагадаємо, у Донецькій області військові 79-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили в одному бою п'ять танків і чотири бойові машини піхоти росіян. Потужне відео опублікувала пресслужба ДШВ.
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