ЗСУ знищили на Донбасі 15 танків ворога, 24 одиниці броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки

ЗСУ знищили на Донбасі 15 танків ворога, 24 одиниці броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки

Протягом поточної доби було успішно відбито 10 атак ворога.

На донецькому та луганському напрямках українські захисники продовжують боронити нашу землю.

Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угрупованням Об’єднаних сил протягом поточної доби, 16 квітня, було успішно відбито 10 атак ворога.

Наші воїни завдали втрат російським окупантам.

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Про це повідомляє пресслужба Об'єднаних сил.

За 16 квітня українські захисники знищили:

15 танків;

три артилерійські системи,

24 одиниці броньованої техніки,

10 одиниць автомобільної техніки противника.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили чотири безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10" та дві крилаті ракети.

"Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора! Разом до перемоги", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомили, що ймовірно, окупанти продовжать штурмові дії вздовж всієї лінії зіткнення у Донецькій та Луганській областях. Зосереджуватимуть зусилля на захопленні населених пунктів Попасна, Рубіжне, Маріуполь, а також виході в райони населених пунктів Вугледар і Мар’їнка. Також готуватимуться до наступу на Курахівському та Авдіївському напрямках.