ЗСУ знищили на Херсонщині черговий ворожий склад із боєприпасами – ОК "Південь"

Обстановка на півдні України залишається напруженою, але контрольованою.

На Херсонщині у тимчасово окупованому Скадовському районі ЗСУ знищили склад окупантів із боєприпасами.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали 90 вогневих завдань по позиціях, логістичних об'єктах, місцях дислокації та техніці противника. У Скадовському районі Херсонщини знищено склад із боєприпасами. Інші втрати та пошкодження дорозвідуються", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що корабельне угруповання окупаційного флоту в Чорному морі наразі складається з трьох кораблів, серед яких немає жодного ракетоносія.

"Загрози та ризики війни залишаються актуальними, незважаючи на спроби ворога створювати інші інформаційні враження", - наголошується у повідомленні.

Ситуація на Херсонщині

Станом на кінець жовтня українські військові звільнили понад 90 населених пунктів у Херсонській області.

Міністр оборони України Олексій Резніков також пояснив, що ЗСУ трохи сповільнили наступ на Херсонщині через погодні умови.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань вважає, що ЗСУ зможуть деокупувати Херсон вже у листопаді.

Наталія Гуменюк заявила, що російські загарбники можуть готувати пастку для ЗСУ в Херсонській області, створюючи ілюзію "відходу".

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