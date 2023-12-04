Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ знищили на Херсонському напрямку російські САУ “Піон” і ЗРК “Оса” (потужне відео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
905
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ знищили на Херсонському напрямку російські САУ “Піон” і ЗРК “Оса” (потужне відео)

Фото: Скріншот

Після влучного пострілу техніка окупантів буквально злітає в повітря і загоряється.

Українські військові влучним пострілом на Херсонському напрямку знищили російські САУ “Піон” і ЗРК “Оса”.

Відповідне відео на своїй сторінці в соцмережі опублікував журналіст Юрій Бутусов.

Як зазначається, українські бійці аеророзвідки підрозділу Flying Skull виявили в лісосмузі російську важку техніку, зокрема 203-мм САУ 2С7 "Піон" і ЗРК "Оса", і завдали по ній прицільного удару.

“В зеленому сосновому борі Херсонської області у чудовому стилі було демілітаризовано російську 203-мм САУ 2С7 "Піон" і російський ЗРК "Оса", - написав Юрій Бутусов.

На кадрах видно, як після влучного пострілу техніка окупантів буквально злітає в повітря і загоряється.

ЗСУ знищили на Херсонському напрямку  російську САУ “Півонія” та ЗРК “Осу”

ЗСУ знищили на Херсонському напрямку  російську САУ “Півонія” та ЗРК “Осу”

Нагадаємо, що на Луганщині дрони влучно знищили склад боєприпасів і техніку росіян.

Читайте також:

 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
905
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація