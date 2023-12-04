ЗСУ знищили на Херсонському напрямку російські САУ “Піон” і ЗРК “Оса” (потужне відео)

Після влучного пострілу техніка окупантів буквально злітає в повітря і загоряється.

Українські військові влучним пострілом на Херсонському напрямку знищили російські САУ “Піон” і ЗРК “Оса”.

Відповідне відео на своїй сторінці в соцмережі опублікував журналіст Юрій Бутусов.

Як зазначається, українські бійці аеророзвідки підрозділу Flying Skull виявили в лісосмузі російську важку техніку, зокрема 203-мм САУ 2С7 "Піон" і ЗРК "Оса", і завдали по ній прицільного удару.

“В зеленому сосновому борі Херсонської області у чудовому стилі було демілітаризовано російську 203-мм САУ 2С7 "Піон" і російський ЗРК "Оса", - написав Юрій Бутусов.

На кадрах видно, як після влучного пострілу техніка окупантів буквально злітає в повітря і загоряється.

ЗСУ знищили на Херсонському напрямку російську САУ “Півонія” та ЗРК “Осу”

Нагадаємо, що на Луганщині дрони влучно знищили склад боєприпасів і техніку росіян.

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