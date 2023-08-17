ЗСУ знищили на одному з напрямків російський бойовий вертоліт

У четвер, 17 серпня, українські військові "приземлили" ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор" армії РФ на Бахмутському напрямку.

Про це повідомив командувач Повітряними силами ЗСУ Микола Олещук.

"Мінус один рашистський Ка-52 сьогодні зранку на Бахмутському напрямку! Дякую підрозділу ЗРВ Повітряних Сл за успішну бойову роботу", - йдеться у його повідомленні.

До слова, станом на ранок 17 серпня, за інформацією Генштабу, українські захисники "мінуснули" вже 314 гелікоптерів армії РФ.

Як повідомлялося, втрати росіян в Україні перевалили за 256 тисяч. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 480 російських загарбників.

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