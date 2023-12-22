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ЗСУ знищили на півдні три ворожі бомбардувальники Су-34

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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ЗСУ знищили на півдні три ворожі бомбардувальники Су-34

Фото: Getty Images

Українські оборонці здійснили успішну роботу.

Українські оборонці знищили три російські бомбардувальники Су-34 на півдні України у п'ятницю, 22 грудня. 

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенанта Микола Олещук.

"Сьогодні, опівдні, на Південному напрямку напрямку – мінус три російські винищувача-бомбардувальника Су-34", - йдеться у дописі. 

Успішна робота українських оборонців стала миттєвою відповіддю на послання окупантів, яке вони залишили на одному зі збитих вночі "Shahed".

"На шматку збитого "Шахеда" із серією "ЬІ" отримав послання від окупантів: "сDохните сYки". Чудова ідея! Ось вам наша відповідь! Вечного полета "братья", - йдеться у повідомленні Олещука. 

Послання росіян на збитому БпЛА. Фото: Микола Олещук. / ©
Послання росіян на збитому БпЛА. Фото: Микола Олещук.

Нагадаємо, зранку 22 грудня український Генштаб розповів деталі про втрати РФ. Зазначалося, що російська армія втратила 324 літаки і 324 гелікоптери.

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Дата публікації
Перегляди
3482
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