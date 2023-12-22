ЗСУ знищили на півдні три ворожі бомбардувальники Су-34

Українські оборонці здійснили успішну роботу.
Українські оборонці знищили три російські бомбардувальники Су-34 на півдні України у п'ятницю, 22 грудня.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенанта Микола Олещук.
"Сьогодні, опівдні, на Південному напрямку напрямку – мінус три російські винищувача-бомбардувальника Су-34", - йдеться у дописі.
Успішна робота українських оборонців стала миттєвою відповіддю на послання окупантів, яке вони залишили на одному зі збитих вночі "Shahed".
"На шматку збитого "Шахеда" із серією "ЬІ" отримав послання від окупантів: "сDохните сYки". Чудова ідея! Ось вам наша відповідь! Вечного полета "братья", - йдеться у повідомленні Олещука.
Нагадаємо, зранку 22 грудня український Генштаб розповів деталі про втрати РФ. Зазначалося, що російська армія втратила 324 літаки і 324 гелікоптери.