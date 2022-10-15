ЗСУ знищили на Запоріжжі близько ста окупантів та ворожу техніку - Генштаб

Збройні сили України днями знищили особовий склад та техніку російських окупантів у Запорізькій області. Уражено близько сотній загарбників. Серед них понад 25 щойно мобілізованих.

Про це повідомили у зведенні Генштабу.

У результаті ефективних дій Сил оборони росіяни успішно атакували в районах населених пунктів Оріхів, Кінські Роздори та Токмак. В районі населеного пункту Бердянськ знищено чотири комплекси С-300.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала близько тридцяти ударів. Уражено 25 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів противника. Збито дев’ять ворожих безпілотників.

Ракетні війська і артилерія за добу уразили чотири пункти управління,15 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 12 складів з боєприпасами, одну артилерійську установку та 20 інших важливих цілей.

Як повідомлялося, до медичних закладів, які розташовані на тимчасово окупованих територіях України, надходить велика кількість поранених російських загарбників. До лікарні Донецька протягом тижня надійшло близько 100 поранених. У Токмаку на Запоріжж заклади переповнені.

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