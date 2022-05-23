ЗСУ знищили на Запоріжжі російський контрольно-спостережний пункт батальйону, ліквідовано 26 окупантів

У Запорізькій області російські окупанти активних бойових дій не проводили.

Бійці Збройних сили знищують живу силу та техніку окупантів РФ. Крім того, 22 травня було знищено ворожий контрольно-спостережний пункт батальйону та позицію бойової охорони.

Про це повідомили Сили оборони Запорізького краю.

Протягом минулої доби було знищено 26 російських військовослужбовців, а 20 отримали поранення. Крім того, знищено п'ять бойових броньованих машин, два БПЛА "Орлан-10", одну самохідну артилерійську установку та чотири одиниці автомобільної техніки.

Українські військовослужбовці на Запорізькому напрямку виконують завдання з відсічі та стримання російської збройної агресії. Окупанти продовжують ведення повітряної розвідки та здійснюють вогневе ураження позицій українських військ по всій лінії зіткнення. Українські захисники відповідали контр-ударами.

Основні сили й засоби загарбники продовжують зосереджувати в районах Оріхова, Гуляйполя та Великої Новосілки Донецької області.

Як повідомлялося, станом на 23 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів склали близько 29,2 тисячі осіб. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку.

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