ЗСУ знищили низку складів і баз окупантів у чотирьох областях України

Українські захисники протягом 2 вересня знищили шість складів боєприпасів російських окупантів, три їхні бази та один штаб.
Свою роботу ЗСУ виконали у Запорізькій, Луганській, Херсонській та Харківській областях.
Про це повідомили в ЗСУ.
"Протягом доби було демілітаризовано 6 складів БК, 3 бази і 1 штаб/КП русні", – йдеться в заяві.
Так, демілітаризація ворога відбулася в таких локаціях:
- Мелітополь, Запорізька область. Знищені ворожі склад боєприпасів та база;
- Кремінна, Луганська область. Уточнюється;
- Високопілля (район), Херсонська область. Знищений склад боєприпасів;
- Балаклія, Харківська область. Знищений КП/штаб;
- Ізюмський район, Харківська область. Знищена база;
- Олешки (район), Херсонська область. Знищений склад боєприпасів;
- Нова Каховка (район), Херсонська область. Знищені склад боєприпасів та база;
- Козацьке, Херсонська область. Знищений склад боєприпасів;
- Токмак, Запорізька область. Знищений склад боєприпасів.
Нагадаємо, військовий експерт Сергій Згурець припустив, українська наступальна операція на півдні може тривати від декількох тижнів до місяців.
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