ЗСУ знищили низку складів і баз окупантів у чотирьох областях України

Українські захисники протягом 2 вересня знищили шість складів боєприпасів російських окупантів, три їхні бази та один штаб.

Свою роботу ЗСУ виконали у Запорізькій, Луганській, Херсонській та Харківській областях.

Про це повідомили в ЗСУ.

"Протягом доби було демілітаризовано 6 складів БК, 3 бази і 1 штаб/КП русні", – йдеться в заяві.

Так, демілітаризація ворога відбулася в таких локаціях:

Мелітополь, Запорізька область. Знищені ворожі склад боєприпасів та база;

Кремінна, Луганська область. Уточнюється;

Високопілля (район), Херсонська область. Знищений склад боєприпасів;

Балаклія, Харківська область. Знищений КП/штаб;

Ізюмський район, Харківська область. Знищена база;

Олешки (район), Херсонська область. Знищений склад боєприпасів;

Нова Каховка (район), Херсонська область. Знищені склад боєприпасів та база;

Козацьке, Херсонська область. Знищений склад боєприпасів;

Токмак, Запорізька область. Знищений склад боєприпасів.

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Згурець припустив, українська наступальна операція на півдні може тривати від декількох тижнів до місяців.

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