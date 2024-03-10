ЗСУ знищили "Панцир-С1", САУ "Гіацинт" та РСЗВ "Град" – Тарнавський розповів про втрати окупантів

Олександр Тарнавський прозвітував про ситуацію на фронті.

В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" за минулу добу відбулися 54 бойові зіткнення. Ворог завдав 27 авіаударів, 153 удари дронами-камікадзе та 1252 обстріли.

Про це повідомив командувач угруповання Олександр Тарнавський.

Загальні втрати ворога за добу склали: в живій силі – 310 осіб (убитими й пораненими), в озброєнні та військовій техніці – 65 одиниць. Зокрема: 12 танків, 17 бойових бронемашин, п’ять артилерійських систем, один РСЗВ, 28 автомобілів, одна одиниця спецтехніки тощо.

Нейтралізовано або збито 312 БпЛА різних типів. Крім того, Сили оборони України знищили чотири склади боєприпасів та один бліндаж загарбників.

Серед знищеної та пошкодженої ворожої техніки – один самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", один САУ "Гіацинт", 1 РСЗВ БМ-21 "Град", два комплекси відеоспостереження "Муром-М".

Нагадаємо, нацгвардійці зупинили дві колони російської техніки на півдні – потужне відео.

Читайте також провідні новини дня: