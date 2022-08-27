ЗСУ знищили переправу окупантів під Антонівським мостом, якою хизувався колаборант Стремоусов

Коли ЗСУ вдарили по Антонівському мосту на Херсонщині, "приліт" зачепив і плавучий міст російських окупантів, який ті намагаються спорудити під згаданим мостом.

Саме цим плавучим мостом з барж нещодавно вихвалявся колаборант Кирило Стремоусов.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

Він зауважив, що росіяни швидко навчились відновлювати полотна мостів і налаштовують додаткові переправи.

"Але основне це те, що все знаходиться під вогневим контролем, як тільки відремонтують чи навантажать – знищимо знов. Тим більше, при прильотах по Антонівському зачепило й "новий" – плавучий міст окупантів", – написав депутат у Мережі.

Окрім того, Хлань розповів в ефірі "24 каналу", як напередодні Стремоусов записував пропагандистські відео біля Антонівського мосту. Зрадник анонсував, що "запустять" і сам міст, і плавучий міст із барж, який будують поряд. Ці баржі фіксувалися до опор Антонівського мосту. Проте тепер плавучий міст пошкоджений.

"Він ще недобудований, але вчора і по ньому прилетіло", – сказав депутат облради.

Він також повідомив, що після ударів ЗСУ стали непроїзними Антонівський автомобільний міст, дорога через греблю Каховської ГЕС і Дар’ївський міст.

Нагадаємо, 26 серпня українські військові вкотре завдали ударів по скупченнях російських окупантів у Чорнобаївці та по Антонівському мосту.

Того ж дня українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали вогневі завдання, завдяки чому зупинили експлуатацію Дар'ївського мосту в Херсонській області.

Біля Мелітополя "бавовна" на складах зброї окупантів

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