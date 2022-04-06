ЗСУ знищили підрозділ РЕБ та охоронців-спецназівців РФ, які прийшли вбивати українців: фото

Українські десантники наголосили, що вони воюватимуть до тих пір, поки не очистять Україну від російських вбивць.

Українські захисники знищили підрозділ радіоелектронної боротьби та охорону зі спецназу РФ.

Про це повідомляє Командування десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Цими днями воїни 81-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України знищили підрозділ радіоелектронної боротьби ЗС російської федерації. Охорону підрозділу РЕБ здійснювали військовослужбовці однієї з бригад спеціального призначення головного управління генерального штабу ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.

Фото: Командування десантно-штурмових військ ЗСУ

Українські десантники наголосили, що вони воюватимуть до тих пір, поки не очистять Україну від російських вбивць.

Фото: Командування десантно-штурмових військ ЗСУ

Фото: Командування десантно-штурмових військ ЗСУ

Нагадаємо, у передмістях Києва воювали російські окупанти родом з провінційних міст, які не мають освіти та знань. Більшість із них – це люди без фінансової стабільності і без будь-яких моральних принципів чи цінностей.

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