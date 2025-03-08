ЗСУ знищили поблизу Суджі велику групу російських диверсантів: деталі

В Курській області армія РФ намагалась проникнути на підконтрольну ЗСУ територію, використовуючи підземні комунікації. Однак українські десантники організували засідку та знищили ворожу групу.

Про це розповів офіцер ЗСУ, волонтер Мирослав Гай.

Військовий повідомив, що командування однієї з десантно-штурмових бригад заздалегідь отримали розвіддані про плани росіян використати підземні комунікації магістрального газогону "Прогрес" для диверсійної діяльності в Суджанському районі.

"Ворог намагався діяти за сценарієм Авдіївської операції, використовуючи інженерні споруди для проникнення на підконтрольну ЗСУ територію. Проте наші десантники випередили окупантів", - наголосив Гай.

Сили оборони України організували засідку, яка дозволила дочекатися виходу російських військових з тунелю та його скупчення біля виходу. Тоді вихід був завалений, ще зробило неможливою евакуацію ворожої групи. Далі – знищення.

"Ліквідовано близько 80% особового складу противника", – додав Мирослав Гай.

З його слів, об'єктивний контроль та радіоперехоплення підтверджують паніку серед особового складу ворога. Так, росіяни скаржаться, що їх кинули на вірну смерть.

Нагадаємо, у Мережі з'явилася інформація про прорив кордону російських військ на Сумщині. Центр верифікував цю інформацію в угрупованні військ "Курськ" та повідомляє, що масового прориву кордону між Новеньким і Журавкою на цей момент не фіксується.

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