Свято наближається: як українці у Мережі відреагували на втрати російської армії у понад 100 тисяч (меми)

Українці жартують, що це найкращий подарунок на новорічно-різдвяні свята.
Від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, Сили оборони ліквідували вже понад 100 тисяч російських окупантів. Українці не могли оминути "ювілей" втрат країни-агресорки РФ.
ТСН.ua зібрав реакцію Мереж та найяскравіші меми про 100 тисяч мертвих росіян, які залишилися в Україні назавжди.
Користувачі соцмережі зауважили, що це найкращий подарунок на новорічно-різдвяні свята. За це вони дякують Силам оборони та війському керівництву України. Вони пишуть, що "Свято наближається".
Також українці жартують, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний нагородив російського диктатора Володимира Путіна срібною кнопкою за 100 тисяч утилізованих росіян.
У пресслужбі Служби оборони наголосили, що план на 2022 рік виконано - 100 тисяч росіян у землі. А на 2023 рік - перемога України.
почта росіі, працюєш? наші 100 тисяч повернень оформили, зустрічай— Укрпошта (@ukrposhta) December 22, 2022
Якщо у вас зникло світло і інтернет, їх обов’язково відновлять. А от у 100 000 окупантів з’єднання пропало назавжди— Kyivstar (@TwiyKyivstar) December 22, 2022
Отримали оптове замовлення від ЗСУ pic.twitter.com/QvtiNmGs1w— Rozetka (@rozetka_ua) December 22, 2022
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 302-й день (війна 8 років). Російські окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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