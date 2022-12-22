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Свято наближається: як українці у Мережі відреагували на втрати російської армії у понад 100 тисяч (меми)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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Свято наближається: як українці у Мережі відреагували на втрати російської армії у понад 100 тисяч (меми)

Фото з відкритих джерел

Українці жартують, що це найкращий подарунок на новорічно-різдвяні свята.

Від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, Сили оборони ліквідували вже понад 100 тисяч російських окупантів. Українці не могли оминути "ювілей" втрат країни-агресорки РФ. 

ТСН.ua зібрав реакцію Мереж та найяскравіші меми про 100 тисяч мертвих росіян, які залишилися в Україні назавжди.

Користувачі соцмережі зауважили, що це найкращий подарунок на новорічно-різдвяні свята. За це вони дякують Силам оборони та війському керівництву України. Вони пишуть, що "Свято наближається".

Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел

Також українці жартують, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний нагородив російського диктатора Володимира Путіна срібною кнопкою за 100 тисяч утилізованих росіян.

Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел

У пресслужбі Служби оборони наголосили, що план на 2022 рік виконано - 100 тисяч росіян у землі. А на 2023 рік - перемога України.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 302-й день (війна 8 років). Російські окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі. 

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Дата публікації
Перегляди
2594
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