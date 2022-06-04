ЗСУ знищили понад 31 тисячу окупантів та 1376 танків - нові дані про втрати армії РФ

Станом на 4 червня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять 31 050 тис. осіб. Дані уточнюються.
Найбільших втрат російські загарбники зазнали на Запорізькому напрямку.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 4.06 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 31050 (+100) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1376 (+9) од;
- бойових броньованих машин ‒ 3379 (+13) од;
- артилерійських систем – 680 (+5) од;
- РСЗВ – 207 (+0) од;
- засоби ППО – 95 (+0) од;
- літаків – 210 (+0) од;
- гелікоптерів – 175 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 540 (+5);
- крилаті ракети – 122 (+1);
- кораблі /катери – 13 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2337 (+8) од;
- спеціальна техніка – 52 (+1).
Нагадаємо, із Київського водосховища дістали підбитий російський вертоліт.
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