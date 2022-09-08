ЗСУ знищили понад 400 цілей окупантів за допомогою американських РСЗВ HIMARS

Українські бійці завдали ударів по 400 цілях російських окупантів за допомогою американських РСЗВ HIMARS.

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі під час брифінгу в четвер, 8 вересня, після зустрічі в форматі Рамштайн, на якій обговорювалась підтримка України.

Міллі наголосив, що РСЗВ HIMARS мали "руйнівний ефект". За словами генерала, захисники України серйозно порушили російські ланцюжки постачань і роботу оперативних штабів, а окупанти зазнають великих труднощів із поповненням своїх втрат.

Нагадаємо, ЗСУ взяли під вогневий контроль усі мости на Херсонщині.

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