ЗСУ знищили понад 400 окупантів та 13 бронемашин: Тарнавський розповів про втрати ворога

ЗСУ стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

На Таврійському напрямку (охоплює лінію фронту від Херсонщини до Авдіївки і Запорізьку область) українські військові знищили чотири танки, САУ 2С5 "Гіацинт-С" та 13 бронемашин окупантів, серед яких БТР-82.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Ворог збільшив кількість артобстрілів. Наша артилерія гідно відповідає та ефективно нищить загарбників", - розповів командувач.

Тарнавський також додав, що в зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" минулої доби противник завдав п’ять авіаударів, провів 60 бойових зіткнень та здійснив 981 артобстріл.

Загальні втрати живої сили ворога склали 461 особу. Знищено 25 одиниць військової техніки. Зокрема, чотири танки, 13 ББМ, дві артсистеми та чотири автомобілі. Ще 10 одиниць техніки ворога пошкоджено.

Нагадаємо, окупанти пішли в атаку на Бахмутському напрямку: воїни ЗСУ розповіли про ситуацію (фото, відео).

Читайте також: