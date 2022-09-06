ЗСУ знищили понтонний міст на Херсонщині – опубліковано фото супутника Planet Labs

Супутник Planet Labs зафіксував знищений понтонний міст в районі села Дар’ївка Херсонської області, який російські окупанти використовували для перетину річки Інгулець.

На знімках, які зробив супутник Planet Labs, зафіксовано значні пошкодження Дар’ївського мосту, що на Херсонщині. Поруч з ним окупанти звели понтонну переправу.

Про успіх операції ЗСУ на південному напрямку, в тому числі, про знищення цієї переправи напередодні повідомило оперативне командування "Південь".

На супутникових знімках за 5 вересня, які є в розпорядженні проєкту Радіо Свобода "Схеми", також помітні значні пошкодження самого Дар’ївського мосту, поруч з яким окупанти звели понтонну переправу.

"Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 370 вогневих завдань з ураження підрозділів протиповітряної оборони ворога, районів зосередження сил і засобів, станцій радіоелектронної боротьби й понтонних переправ поблизу Дар’ївки та вздовж Каховської ГЕС", – повідомило ОК "Південь" 6 вересня.

На супутниковому знімку Planet Labs видно не лише зруйнований понтонний та пошкоджений Дар’ївський мости, що розташовані поруч, а й пошкоджену будівлю біля річкового причалу, де з початку повномасштабної війни Росії проти України перебувало неідентифіковане судно.

Як повідомляє джерело, за 250 м від переправи супутник також зафіксував скупчення російської військової техніки та велику кількість окопів.

26 серпня ЗСУ "зупинили експлуатацію" Дар’ївського мосту на Херсонщині.

Дар’ївський міст - це міст через річку Інгулець біля села Дар’ївка Херсонського району Херсонської області на автошляху E58.

Нагадаємо, військовий експерт пояснив, чому "друга у світі" російська армія програє в Україні.

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