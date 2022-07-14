ЗСУ знищили пункт управління російської дивізії десантників - журналіст

За інформацією Романа Цимбалюка, внаслідок удару вбито та поранено понад 28 військовослужбовців РФ.

Збройні Сили України завдали удар по пункту управління 106-ї російської повітряно-десантної дивізії з Тули Було знищено 28 окупантів, зокрема високопоставлені офіцери командного складу.

Про це розповів журналіст Роман Цимбалюк в Facebook.

"У ЗС РФ продовжують зростати втрати серед командного складу. Отримано інформацію, що 8 липня ЗСУ завдали удару за пунктом управління 106 повітряно-десантної дивізії (в/ч 55599, Тула)", — йдеться в повідомленні.

За інформацією журналіста, внаслідок удару вбито та поранено понад 28 військовослужбовців ЗС РФ, у тому числі:

командир 106 вдд полковник Селіверстів – отримав легкі поранення;

начальник штабу-перший заступник командира 106 вдд полковник Куликов – тяжко поранений;

заступник командира 106 ВДД з озброєння полковник Кудрін – загинув;

заступник командира 106 ВДД з тилу полковник Кузьмінов – загинув.

Раніше радник керівника ОП Олексій Арестович заявив, що "армія РФ відпрацьовує варіанти відступу, а Херсон подумки вже здала".

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