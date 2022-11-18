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ЗСУ знищили радіолокаційну станцію агресорів у Новій Каховці

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ЗСУ знищили радіолокаційну станцію агресорів у Новій Каховці

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Також військові знищили бойову броньовану машину в районі Голої Пристані

Українські військові знищили радіолокаційну станцію російських агресорів у Новій Каховці.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

У повідомленні військових вказується, що окупанти продовжують облаштування оборонних споруд та рубежів. Ворог постійно здійснює передислокацію підрозділів, щоб уникнути вогневого ураження з правого берега, який знаходиться під контролем ЗСУ.

Крім того, російські агресори проводять примусове вивезення місцевого населення та майна з окупованих територій Херсонщини. Зокрема, окупанти примусово вивезли населення з Новокиївки.

В результаті розграбунку окупантами у Новій Каховці припинила роботу центральна міська лікарня. Все обладнання агресори вивезли до окупованого Криму.

Нагадаємо, раніше Рефат Чубаров розповів, як Україна звільнятиме Крим.

Також ми інформували, що у МВС пообіцяли з'ясувати причини загибелі бійців тероборони в Херсоні.

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Дата публікації
Перегляди
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