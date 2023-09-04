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ЗСУ знищили російське судно та прорідили ряди окупантів: Генштаб назвав ворожі втрати

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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ЗСУ знищили російське судно та прорідили ряди окупантів: Генштаб назвав ворожі втрати

Російський військовий шолом / Фото: Associated Press

Українські війська протягом доби також знищили десятки одиниць ворожої бронетехніки, артсистем, БПЛА та автотехніки.

ЗСУ на фронті ліквідували ще 460 окупантів, тож російські втрати у війні проти України на 4 вересня становлять близько 265 120 бійців.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Втрати Росії 4 вересня

Загальні бойові втрати російських військ 4 вересня орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 265 120 (+460) осіб,

  • танків ‒ 4480 (+4) одиниць,
  • бойових броньованих машин ‒ 8663 (+14) одиниці,
  • артилерійських систем – 5611 (+29) одиниць,
  • РСЗВ – 741 (+2) одиницю,
  • засоби ППО ‒ 503 (+1) одиниці,
  • літаків – 315 (+0) одиниць,
  • гелікоптерів – 316 (+0) одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4481 (+37) одиницю,
  • крилаті ракети ‒ 1447 (+0) одиниць,
  • кораблі/катери ‒ 19 (+1) одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8149 (+47) одиниць,
  • спеціальної техніки ‒ 847 (+6) одиниць.
Втрати російських військ станом на 4 вересня / Інфографіка: Генштаб ЗСУ / ©
Втрати російських військ станом на 4 вересня / Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, українські військові ліквідували з повітря катер російських військ та шістьох ворожих бійців, коли ті намагались висадитись у північно-західній частині Чорного моря.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Катер з окупантами знищили просто під час висадки – подробиці від ВМС

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Дата публікації
Перегляди
517
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