ЗСУ знищили російське судно та прорідили ряди окупантів: Генштаб назвав ворожі втрати

Українські війська протягом доби також знищили десятки одиниць ворожої бронетехніки, артсистем, БПЛА та автотехніки.
ЗСУ на фронті ліквідували ще 460 окупантів, тож російські втрати у війні проти України на 4 вересня становлять близько 265 120 бійців.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Втрати Росії 4 вересня
Загальні бойові втрати російських військ 4 вересня орієнтовно становлять:
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особового складу ‒ близько 265 120 (+460) осіб,
- танків ‒ 4480 (+4) одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 8663 (+14) одиниці,
- артилерійських систем – 5611 (+29) одиниць,
- РСЗВ – 741 (+2) одиницю,
- засоби ППО ‒ 503 (+1) одиниці,
- літаків – 315 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 316 (+0) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4481 (+37) одиницю,
- крилаті ракети ‒ 1447 (+0) одиниць,
- кораблі/катери ‒ 19 (+1) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8149 (+47) одиниць,
- спеціальної техніки ‒ 847 (+6) одиниць.
Нагадаємо, українські військові ліквідували з повітря катер російських військ та шістьох ворожих бійців, коли ті намагались висадитись у північно-західній частині Чорного моря.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Катер з окупантами знищили просто під час висадки – подробиці від ВМС
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