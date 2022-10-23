ЗСУ знищили російські гаубиці, боєприпаси та близько 50 окупантів біля Енергодара - Генштаб

ЗСУ знищили російські "Урагани" з бойовими розрахунками, гаубиці Д-30 та особовий склад.

В районі міста Енергодар Запорізької області, в результаті вогневого ураження Збройні сили України знищили чотири російські гаубиці Д-30, три вантажівки з боєприпасами та до 50 військовослужбовців противника. Ще близько 40 окупантів поранено.

Про це 23 жовтня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На одному з напрямків було уражено дві одиниці РСЗВ "Ураган" ворога разом з бойовими розрахунками.

Авіація Сил оборони протягом доби, 22 жовтня, завдала шість ударів. Підтверджено ураження шести районів зосередження озброєння та військової техніки ворога.

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У неділю, 23 жовтня, за попередньою інформацією, підрозділи протиповітряної оборони збили 12 БпЛА "Shahed-136". Ракетні війська і артилерія уразили пункт управління, п’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та зенітний ракетний комплекс противника.

Нагадаємо, росіяни утримують дітей з Енергодара в Краснодарському краю РФ. Деякі батьки почали отримувати тривожні повідомлення. Окупанти заявляють, що діти "затримуються в Росії на невизначений термін".

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