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ЗСУ знищили російський безпілотник над Миколаївщиною

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ЗСУ знищили російський безпілотник над Миколаївщиною

Фото: СтратКом ЗСУ

Українські військові виявили та знищили ворожий безпілотник.

У Миколаївській області військові ЗСУ знищили російський безпілотник оперативно-тактичного рівня. 

Про це повідомляє повітряне командування "Південь". 

"6 серпня у небі над Миколаївщиною воїнами повітряного командування "Південь" виявлено та знищено черговий російський безпілотник оперативно-тактичного рівня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, експерт розповів, чим Україна зможе збивати іранські безпілотники.

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