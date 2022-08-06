ЗСУ знищили російський безпілотник над Миколаївщиною

Українські військові виявили та знищили ворожий безпілотник.
У Миколаївській області військові ЗСУ знищили російський безпілотник оперативно-тактичного рівня.
Про це повідомляє повітряне командування "Південь".
"6 серпня у небі над Миколаївщиною воїнами повітряного командування "Південь" виявлено та знищено черговий російський безпілотник оперативно-тактичного рівня", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, експерт розповів, чим Україна зможе збивати іранські безпілотники.
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