ЗСУ знищили російський безпілотник над Миколаївщиною

У Миколаївській області військові ЗСУ знищили російський безпілотник оперативно-тактичного рівня.

Про це повідомляє повітряне командування "Південь".

"6 серпня у небі над Миколаївщиною воїнами повітряного командування "Південь" виявлено та знищено черговий російський безпілотник оперативно-тактичного рівня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, експерт розповів, чим Україна зможе збивати іранські безпілотники.

Читайте також: