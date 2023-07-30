ЗСУ знищили російський "Бук" за 5 хвилин – Сирськи показав потужне відео

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський показав, як українські військові виявили російську техніку з комплексу "Бук" і за п'ять хвилин знищили її.

Відео Командувач Сухопутних військ опублікував у Telegram.

"Підрозділами військової частини А1108 було виявлено техніку з комплексу "Бук", що мав прикривати небо загарбникам. За 5 хвилин його було знищено. Так наші військові відкрили цілий район для вільної роботи друзів-артилеристів", - зазначив генерал-полковник.

За його словами, тепер артилеристи можуть безперешкодно працювати по ворожих складах, піхоті та техніці.

Російський "Бук" знищили за 5 хвилин

Нагадаємо, у Сумах зросла кількість жертв внаслідок ракетного удару РФ.

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