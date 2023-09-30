ЗСУ знищили російський комплекс розвідки "Муром-П": з'явилося відео

Завдяки воїнам 101-ї окремої бригади територіальної оборони було виявлено та знищено комплекс автономного мобільного відеотепловізійного спостереження "Муром-П" окупантів.

Про це повідомили у 101-й окремій бригаді Територіальної оборони Закарпаття та оприлюднили відео.

"Ми завжди готові до "теплої" зустрічі з ворогом. А завдячуючи операторам БпЛА, ми їх можемо дістати і "у них вдома". У росіян мінус наступний комплекс автономного мобільного відеотепловізійного спостереження "Муром-П". Це результат спільної роботи взводу БпАК розвідувальної роти управління бригади та пілотів 72 об 101 обр Закарпатської бригади. Розвідники виявили російський комплекс розвідки та влучно відпрацювали коптером", - йдеться у дописі під відео.

Ми завжди готові до “теплої” зустрічі з ворогом. А завдячуючи операторам БпЛА, ми їх можемо дістати і «у них вдома». У росіян мінус наступний комплекс автономного мобільного відеотепловізійного спостереження «Муром-П» Це результат спільної роботи взводу БпАК розвідувальної роти управління бригади та пілотів 72 об 101 обр Закарпатської бригади. Розвідники виявили російський комплекс розвідки та влучно відпрацювали коптером. P.S. Російські військові розгорнули на передовій комплекси дальнього візуального спостереження «Муром-П», який має тепловізор і камеру з зумом. Може працювати автономно з високих об’єктів. Комплекс бачить людину на 10 км камерою та на 4 км тепловізором. Автономна система далекого відеотепловізійного спостереження, що швидко розгортається для збору даних на будь-якій місцевості. Стартова ціна (залежно від комплектації)– згідно з каталогом російської фірми виробника «Стілсофт» - 10 млн.руцких рублів. FPV-дрон в дії! Слава Україні! Опубліковано 101-ша окрема бригада Територіальної оборони Закарпаття Пʼятниця, 29 вересня 2023 р.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони України перехопило чергову розмову російського окупанта з родичем. Військовослужбовець РФ розповідає братові про пияцтво серед військових і повну втрату зубів через умови перебування на фронті.

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