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ЗСУ знищили російський танк Т-90М поблизу Роботиного на Запоріжжі — відео

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
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ЗСУ знищили російський танк Т-90М поблизу Роботиного на Запоріжжі — відео

Танк Т-90М / Фото: commons.wikimedia.org

ЗСУ знищили найсучасніший танк Росії.

Українські воїни знищили новітній російський танк Т-90М поблизу Роботиного на Запоріжжі. 

Відеозапис успішної атаки українських воїнів опубліковав український журналіст Юрій Бутусов у Telegram.

“Момент знищення бійцями 65-ї окремої механізованої бригади ЗСУ російського танка Т-90М в районі населеного пункту Роботине, Запорізької області”, — йдеться у повідомленні. 

ЗСУ знищили російський танк Т-90М

ЗСУ знищили російський танк Т-90М

Нагадаємо, 4 травня на Харківському напрямку ЗСУ знищили найсучасніший танк Росії - Т-90М. Чим відрізняється цей танк від попередніх версій, яка експортна вартість танка — у матеріалі ТСН.ua. 

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Дата публікації
Перегляди
1531
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