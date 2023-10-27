ЗСУ знищили російський танк Т-90М поблизу Роботиного на Запоріжжі — відео

Українські воїни знищили новітній російський танк Т-90М поблизу Роботиного на Запоріжжі.

Відеозапис успішної атаки українських воїнів опубліковав український журналіст Юрій Бутусов у Telegram.

“Момент знищення бійцями 65-ї окремої механізованої бригади ЗСУ російського танка Т-90М в районі населеного пункту Роботине, Запорізької області”, — йдеться у повідомленні.

ЗСУ знищили російський танк Т-90М

Нагадаємо, 4 травня на Харківському напрямку ЗСУ знищили найсучасніший танк Росії - Т-90М. Чим відрізняється цей танк від попередніх версій, яка експортна вартість танка — у матеріалі ТСН.ua.

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