ЗСУ знищили російський винищувач Су-34, який летів бомбардувати Миколаїв

Також за ніч українські захисники ліквідували 70 окупантів.

Українські захисники знищили ворожий бомбардувальник Су-34, який летів атакувати Миколаїв.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил Збройних сил України збитий російський винищувач-бомбардувальник СУ-34, який намагався атакувати Миколаїв. Загальні втрати ворога тільки за цю ніч склали 70 орків і 7 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.

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