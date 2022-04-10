Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ знищили російський винищувач Су-34, який летів бомбардувати Миколаїв

Дата публікації
Перегляди
16к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ знищили російський винищувач Су-34, який летів бомбардувати Миколаїв

Також за ніч українські захисники ліквідували 70 окупантів.

Українські захисники знищили ворожий бомбардувальник Су-34, який летів атакувати Миколаїв. 

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь". 

"Зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил Збройних сил України збитий російський винищувач-бомбардувальник СУ-34, який намагався атакувати Миколаїв. Загальні втрати ворога тільки за цю ніч склали 70 орків і 7 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні. 

Читайте також:

У Запорізькій області штурмовики тричі знищували російську піхоту з бронетехнікою (жестовою мовою)

У Запорізькій області штурмовики тричі знищували російську піхоту з бронетехнікою (жестовою мовою)
Наступна публікація