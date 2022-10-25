ЗСУ знищили російський "Зоопарк", збили гелікоптери "Алігатор" та уразили райони зосередження живої сили

За минулу добу, 24 жовтня, ракетні війська і артилерія Збройних сил України уразили шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, радіолокаційну станцію “Зоопарк” та два інших важливих об’єкти противника.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Крім того, авіація Сил оборони завдала понад 30 ударів. Підтверджено ураження 22 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога, п'ять складів боєприпасів та позицій дев'яти зенітних ракетних комплексів ворога.

На різних напрямках українські підрозділи протиповітряної оборони збили три гелікоптери Ка-52 “Алігатор”, бомбардувальник Су-24М, два БпЛА “Орлан-10” та БпЛА “Shahed-131” противника.

Нагадаємо, Збройні сили України отримають 11 комплексів БПЛА PUMA-LE вартістю понад 540 млн гривень. Що про них відомо - читайте в матеріалі ТСН.ua.

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