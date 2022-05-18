ЗСУ знищили російську автоматизовану станцію перешкод "Житель" - відео

Даний комплекс окупанти використовували для автоматизованого виявлення, пеленгування та аналізу сигналів радіовипромінювання в робочому діапазоні частот.

Українським захисникам вдалося знищити російську автоматизовану станцію перешкод Р-330Ж "Житель".

Про це повідомило Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

"Артилерійські підрозділи Десантно-штурмових військ та Сухопутні війська ЗС України знищили російський автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель", - йдеться в повідомленні.

Російські окупанти використовували даний комплекс для автоматизованого виявлення, пеленгування та аналізу сигналів радіовипромінювання в робочому діапазоні частот.

Нагадаємо, раніше бійці підрозділу протиповітряної оборони 80-ої окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищили сучасний російський БПЛА.

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