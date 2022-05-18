ЗСУ знищили російську автоматизовану станцію перешкод "Житель" - відео

Даний комплекс окупанти використовували для автоматизованого виявлення, пеленгування та аналізу сигналів радіовипромінювання в робочому діапазоні частот.
Українським захисникам вдалося знищити російську автоматизовану станцію перешкод Р-330Ж "Житель".
Про це повідомило Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
"Артилерійські підрозділи Десантно-штурмових військ та Сухопутні війська ЗС України знищили російський автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель", - йдеться в повідомленні.
Російські окупанти використовували даний комплекс для автоматизованого виявлення, пеленгування та аналізу сигналів радіовипромінювання в робочому діапазоні частот.
Нагадаємо, раніше бійці підрозділу протиповітряної оборони 80-ої окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищили сучасний російський БПЛА.
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