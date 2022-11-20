ЗСУ знищили російську колону та обстріляли пункти управління та склади боєприпасів окупантів - Генштаб

Українські захисники продовжують завдавати втрат російським окупантам. Воїни ЗСУ знищили колону військової техніки на Луганщині, склади та пункти управління окупаційної армії.

Про це 20 листопада йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

За даними Генштабу, до міської лікарні Скадовська, що на Херсонщині, привезли близько 100 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ.

"За уточненою інформацією, підтверджено вогневе ураження по місцях зосередження живої сили противника 19 листопада. У районах населених пунктів Пологи, Камʼянка, Михайлівка (Василівського району) та Енергодар Запорізької області загарбники втратили понад 100 осіб пораненими. Також ліквідовано близько 20 одиниць військової техніки різних типів та 2 склади боєприпасів. Крім того, знищено колону ворожої техніки поблизу населеного пункту Сиротине Луганської області. Українська авіація протягом поточної доби завдала по ворогу 6 ударів: 3 по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по позиціях зенітних ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони у цей же час уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, район зосередження особового складу та ОВТ і 2 інші важливі об’єкти окупантів", - йдеться у повідомленні.

Війна Росії проти України

Росія 24 лютого почала повномасштабний наступ на територію нашої держави. Російські окупанти планували захопити нашу країну та встановити у Києві маріонетковий режим. Фейковим "президентом" повинен був стати втікач Віктор Янукович.

Проте українські воїни захищають нашу державу від загарбників. Станом на 20 листопада окупаційна армія втратила 84 460 військових, 278 літаків, 261 вертоліт та 2879 танків.

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