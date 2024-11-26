ЗСУ знищили російську переправу через Сейм і контратакують далі: ISW про ситуацію на Курщині

Американські аналітики стверджують, що протягом 25 листопада не було зафіксовано просування армії РФ в межах Курської області. Українські сили контратакували біля кількох населених пунктів в регіоні.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни.

В ISW наголошують, що так звані російські мілблогери стверджували, що війська РФ, які діють на південний схід від Коренєво, продовжують просуваються біля Толстого Лугу, в Новоіванівці, на південь від Зеленого Шляху та в напрямку Нижнього Клину, біля Черкаського Поріччя і Плехово. Проте аналітики Інституту поки що не спостерігає конкретних доказів прогресу Росії в жодному із цих районів.

Окрім того, російські "мілблогери" стверджували, що українські військові нібито безуспішно контратакували з Леонідово в напрямку Новоіванівки, поблизу Нової Сорочини, а також на захід від Погребків.

У звіті також згадують український удар по тимчасово відремонтованій російській переправі через річку Сейм біля Каріжу у Глушковському районі, що на захід від головного виступу Курської області. Українські джерела повідомили, що для цієї атаки ЗСУ використали надану США бомбу малого діаметра GDU-39, яка також потрапила в російську військову машину, коли вона перетинала міст.

Нагадаємо, заступник керівника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький назвали головну мету путінської армії до кінця зими. Окупанти мають стратегічну мету - повний контроль території України.

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