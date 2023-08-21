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ЗСУ знищили ще 460 окупантів та десятки одиниць техніки ворога

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Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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ЗСУ знищили ще 460 окупантів та десятки одиниць техніки ворога

Позиції російських військ / Фото: Associated Press

Найбільше за добу ворог втратив артилерійських систем – 19 одиниць.

Загальні бойові втрати Росії у війні проти України станом на 21 серпня орієнтовно становлять 257 930 військових.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив у ранковому зведенні.

Лише за попередню добу, 20 серпня, Сили оборони України ліквідували на фронті 460 російських окупантів.

Втрати Росії в озброєнні і техніці:

  • танки – 4358 (+12),
  • бойові броньовані машини – 8449 (+14),
  • артилерійські системи – 5264 (+19),
  • РСЗВ – 719 (+2),
  • засоби ППО – 489 (+0),
  • літаки – 315 (+0),
  • гелікоптери – 316 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4309 (+5),
  • крилаті ракети – 1406 (+0),
  • кораблі /катери – 18 (+0),
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 7692 (+12),
  • спеціальна техніка ‒ 794 (+4).

Зауважимо, за оцінками аналітиків Інституту вивчення війни, у російських військ виникли проблеми з контрбатарейною боротьбою на всіх ділянках фронту, особливо на Запорізькому напрямку. Окрім того, через втрати ворожим підрозділам бракує офіцерів, а деякими ротами керують рядові.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "В Мелітополі ліквідували "міліціянтів" окупантів! Подробиці від Федорова"

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Дата публікації
Перегляди
605
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