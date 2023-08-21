ЗСУ знищили ще 460 окупантів та десятки одиниць техніки ворога

Загальні бойові втрати Росії у війні проти України станом на 21 серпня орієнтовно становлять 257 930 військових.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив у ранковому зведенні.

Лише за попередню добу, 20 серпня, Сили оборони України ліквідували на фронті 460 російських окупантів.

Втрати Росії в озброєнні і техніці:

танки – 4358 (+12),

бойові броньовані машини – 8449 (+14),

артилерійські системи – 5264 (+19),

РСЗВ – 719 (+2),

засоби ППО – 489 (+0),

літаки – 315 (+0),

гелікоптери – 316 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4309 (+5),

крилаті ракети – 1406 (+0),

кораблі /катери – 18 (+0),

автомобільна техніка та автоцистерни – 7692 (+12),

спеціальна техніка ‒ 794 (+4).

Зауважимо, за оцінками аналітиків Інституту вивчення війни, у російських військ виникли проблеми з контрбатарейною боротьбою на всіх ділянках фронту, особливо на Запорізькому напрямку. Окрім того, через втрати ворожим підрозділам бракує офіцерів, а деякими ротами керують рядові.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "В Мелітополі ліквідували "міліціянтів" окупантів! Подробиці від Федорова"

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