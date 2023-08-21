ЗСУ знищили ще 460 окупантів та десятки одиниць техніки ворога

Найбільше за добу ворог втратив артилерійських систем – 19 одиниць.
Загальні бойові втрати Росії у війні проти України станом на 21 серпня орієнтовно становлять 257 930 військових.
Про це Генштаб ЗСУ повідомив у ранковому зведенні.
Лише за попередню добу, 20 серпня, Сили оборони України ліквідували на фронті 460 російських окупантів.
Втрати Росії в озброєнні і техніці:
- танки – 4358 (+12),
- бойові броньовані машини – 8449 (+14),
- артилерійські системи – 5264 (+19),
- РСЗВ – 719 (+2),
- засоби ППО – 489 (+0),
- літаки – 315 (+0),
- гелікоптери – 316 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4309 (+5),
- крилаті ракети – 1406 (+0),
- кораблі /катери – 18 (+0),
- автомобільна техніка та автоцистерни – 7692 (+12),
- спеціальна техніка ‒ 794 (+4).
Зауважимо, за оцінками аналітиків Інституту вивчення війни, у російських військ виникли проблеми з контрбатарейною боротьбою на всіх ділянках фронту, особливо на Запорізькому напрямку. Окрім того, через втрати ворожим підрозділам бракує офіцерів, а деякими ротами керують рядові.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "В Мелітополі ліквідували "міліціянтів" окупантів! Подробиці від Федорова"
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